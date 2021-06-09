Видео монтаж влога для ютюб канала

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Закрыт60 заявок865 просмотров

Видео с камеры и дрона, звук с камеры и микрофона.

Сроки не сжатые, в приоритете качество работы.

Спецэффекты и цветокоррекция необязательны.

Видео длинной 20-30 минут.

Пример работы: https://youtu.be/SAoo6uX3dDs

4 года назад
imrgain
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Заявки фрилансеров

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