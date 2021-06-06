Ищем иллюстратора

Всех приветствую! Наша команда Aliens graphics занимается созданием 2Д продающих анимационных роликов. Работаем в этой сфере с 2015 и успешно завершили более 1500 проектов. В среднем делаем 3-5 проектов в месяц.

В нашей команде ценят творчество и креативный подход, желание расти и развиваться.

Сейчас активно растем, подбираем себе в команду художников иллюстраторов и художников инфографистов на проектной основе. Готовы передавать на отрисовку 1-3 ролика в месяц.

Примеры видео, которые отрисовывали художники у нас в команде:

• https://youtu.be/TjpishEIZEA - ПЕРСОНАЖКА

• https://youtu.be/GKR4j3oOxHc - ИНФОГРАФИКА + ПЕРСОНАЖКА

• https://youtu.be/TNpLu5rXBX4 - ДУДЛ ролик

• https://youtu.be/H6W2LlE1fA0 - ИНФОГРАФИКА

• https://youtu.be/iV_g4HKKhGk - ФАРМАЦЕФТИКА (инфографика для рекламы лекарств)

На входе мы предоставляем:

- Папку с исходниками (если это требуется при выполнении задачи)

- Пожелания от заказчика

- Наше видение готового видео,

- Сроки

- Референсы того, что нравится заказчику

- Референсы того, что нравится нам

На выходе:

- Готовый монтаж

- Проект монтажа

Как мы работаем:

Первый этап - согласование этапов работы, бюджета, сроков

Второй этап - черновой монтаж, утверждение

Третий этап - применение оговоренных правок

Четвертый этап - сдача проекта