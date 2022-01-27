Elzi_zula

Елена Elzi_zula

 
50 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Выполняю заказы по моушен дизайну и видеомонтажу

Я графический и моушен дизайнер с опытом работы более 2-х лет.

Создаю видеоролики, анимации логотипов, слайд-шоу.

3D-графика
нет отзывов
$7/час
от $39от 2 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
$7/час
от $33от 2 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$6/час
от $19от 2 дней
нет рейтинга