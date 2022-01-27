Выполняю заказы по моушен дизайну и видеомонтажу
Я графический и моушен дизайнер с опытом работы более 2-х лет.
Создаю видеоролики, анимации логотипов, слайд-шоу.
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Портфолио
- Выбор своей специализации для обучения31 просмотр
- Иконки для Сторис111 просмотров
- Модели персонажей75 просмотров
- Страничка инстаграм88 просмотров
- Stories для инстаграм77 просмотров
- Слайд-шоу об отпуске65 просмотров
- Анимация логотипа55 просмотров
- Видео ролик о Туле51 просмотр
- Рекламный видеоролик отеля41 просмотр
3D-графика
нет отзывов
$7/час
от $39от 2 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
$7/час
от $33от 2 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$6/час
от $19от 2 дней
нет рейтинга