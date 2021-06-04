Несложный видеомонтаж до 1 мин.

Добрый день,

нужно отредактировать несколько простых видеороликов для маркетплейсов.

Типичное задание:

1. Убрать статичный логотип (если есть)

2. Разместить плашки с текстом (закрыть имеющиеся плашки с текстом в похожем стиле, текст и тайминг предоставляется, шрифт согласовывается)

3. Заменить аудио дорожку (ненавязчивая инструменталка на ваш выбор)

4. Где-то сделать из горизонталки вертикалку (добавить размытые полосы с этим же видео сверху и снизу)

Формат на выходе MP4, MOV, максимальный размер 50M, соотношение сторон 3:4 (вертикалка), остальные параметры сохранить оригинальные.