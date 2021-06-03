Нужно смонтировать видео из сторис

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт37 заявок1468 просмотров

Нужно смонтировать склеить видео из сторис пол музыку, красиво, с эффектами

Если понравится будем заказывать часто

https://yadi.sk/d/XT5_tZvGqaVVUQ

10 тыс в месяц за 20 видео

4 года назад
guest_1622677264264
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Рэй
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Карина
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Чуенко
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Ева
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
53 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Яков
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Маргарита
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Миша
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
33 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
София
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Оксана
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Артем
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ангелина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Айшат
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Александр
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
4 года назад
Алина
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Стас
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яков
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Ольга
 
44 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Владислав
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Максим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Виктор
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад