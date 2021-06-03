Требуется грамотный видеомонтажер для полупрофессионального сериала. Объем работы - 6-7 серий, хронометраж до 24 минут. (4к разрешение) Умение со стороны видеомонтажера: 1.Склейка 2. Добавление видеоэффектов 3. Саунд дизайн ...
Нужно смонтировать видео из сторис
Нужно смонтировать склеить видео из сторис пол музыку, красиво, с эффектами
Если понравится будем заказывать часто
https://yadi.sk/d/XT5_tZvGqaVVUQ
10 тыс в месяц за 20 видео
Заявки фрилансеров
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