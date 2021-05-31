Нужен монтаж короткого видео для социальной сети

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Закрыт42 заявки834 просмотра

На видео в костюме будет девушка, нужно будет менять цвет костюма (как на примере)

4 года назад
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