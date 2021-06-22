Монтаж видео, сторисмейкер/контентмейкер
Навыки:
Монтаж видео (атмосферные, креативные)
Оформление текстовых сторис
Составление контент-плана
Распаковка личности/бренда
Оформление шапки профиля
Проработка визуальной концепции сторис
Оформление рекламного макета
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Портфолио
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