Olga_2014

Ольга Olga_2014

 
33 годаРоссия/Челябинск
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Монтаж видео, сторисмейкер/контентмейкер

Навыки:

Монтаж видео (атмосферные, креативные)

Оформление текстовых сторис

Составление контент-плана

Распаковка личности/бренда

Оформление шапки профиля

Проработка визуальной концепции сторис

Оформление рекламного макета

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