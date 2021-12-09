Видеомонтаж, саунд-дизайн, написание музыки, извлечение вокала, анимация, цветкор, моушн

Оказываю услуги:

- видеомонтаж, цветкор- анимация- моушн-дизайн- анимирование текстов- параллакс-фото (псевдо 3d)

- саунд-дизайн и звуковые эффекты- подбор или самостоятельное написание музыки

- извлечение вокала, баса, ударных из треков либо их заглушение- уроки по Premiere Pro, After Effects, Audition, FL Studio- реставрация и улучшение видео или аудио- рекламные ролики, короткий метр, ролики для Инстаграм и Ютьюб, свадьбы, поздравления, слайд-шоу, приглашения, видео с мероприятий и путешествий, влоги, презентации.