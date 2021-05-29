2 Видео заставки для одного Youtube канала

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  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок566 просмотров

Для Youtube канала нужно сделать 2 заставки:

Одна идет после того как показывается несколькосекундная нарезка в начале.

Вторая идет в конце видео.

Заставка должна:

- в первую очередь сделать так чтобы зрители запомнили логотип,

- так же должна показать главных героев папу и двух детей (можно использовать фото (предоставлю) или видео (отрывки из уже загруженных на YouTube видео роликов)

- дать понять что на канале есть много видео на тему поделок и экспериментов

заставку должна быть в 4к.

Также нужно будет сделать вертикальную и квадратную адаптацию

Примеры заставок тут https://www.berrycast.com/conversations/93d6c5c8-98ef-5a7c-bfa5-eff292faa538

в конце показываю свою текущую и фото, которое потенциально можно использовать. В текущей заставке есть мелодия, которую нужно тоже использовать.

Для заставки нужно подобрать звуковой ряд тоже можно отсюда https://www.storyblocks.com/audio чтобы не было проблем с правообладателями.

Заставка должна быть уникальная - не из шаблона

Ищу профессионала. Любителей прошу не обращаться.

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