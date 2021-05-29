1. Монтаж видео 2. Добавлять субтитры для видео 3. Оформлять опросы и т.д. Делать нужно будет на регулярной основе от 3 до 5 сториз в день, иногда нужно монтировать ...
2 Видео заставки для одного Youtube канала
Для Youtube канала нужно сделать 2 заставки:
Одна идет после того как показывается несколькосекундная нарезка в начале.
Вторая идет в конце видео.
Заставка должна:
- в первую очередь сделать так чтобы зрители запомнили логотип,
- так же должна показать главных героев папу и двух детей (можно использовать фото (предоставлю) или видео (отрывки из уже загруженных на YouTube видео роликов)
- дать понять что на канале есть много видео на тему поделок и экспериментов
заставку должна быть в 4к.
Также нужно будет сделать вертикальную и квадратную адаптацию
Примеры заставок тут https://www.berrycast.com/conversations/93d6c5c8-98ef-5a7c-bfa5-eff292faa538
в конце показываю свою текущую и фото, которое потенциально можно использовать. В текущей заставке есть мелодия, которую нужно тоже использовать.
Для заставки нужно подобрать звуковой ряд тоже можно отсюда https://www.storyblocks.com/audio чтобы не было проблем с правообладателями.
Заставка должна быть уникальная - не из шаблона
Ищу профессионала. Любителей прошу не обращаться.
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