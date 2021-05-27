Короткие видео-ролики

Монтаж свадьбы. Нужно собрать дорожку из снятых отрезков в единый фильм. Монтаж с 2 камер + звуковая дорожка с рекордера. Цена 500 рублей.подробнее в лс) Важно! Работа ТОЛЬКО в ПРИМЬЕР ПРО!!!. Можно новичкам,студентам и т.д. ...