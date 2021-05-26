Записать видеоотзыв

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок502 просмотра

Требуется записать видео-отзыв.

Работа удаленная, разовый заказ.

Подойдет любая камера, которая может записать видео со звуком - видео-камера, камера в телефоне, или фотокамера.

Продолжительность ролика - примерно 2 минуты

Текст ролика будет представлен в зависимости от типажа

Оплата сразу после исполнения.

Доп. инфо: ролик не должен выглядеть профессионально, поэтому приветствуется съемка на непрофессиональную камеру.

Запись должна приозводиться в домашней обстановке

4 года назад
MiriPasSal
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранные исполнители

MAKS2035
28 лет
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4 года назад
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Escrow

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