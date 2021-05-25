Видео ролик CRM системы

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Закрытнет заявок463 просмотра

Приветствую.

Нужно сделать 3 ролика длинною в 20-40сек и 1 минуту.

Сайт продукта https://afiled.com

Подробное тз есть.

В видео основная цель указать:

● Удобство и простота освоения.

Над дизайном приложения работали лучшие специалисты, которые создали действительно эргономичный и простой в освоении проект.

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4 года назад
volodymyrzvezdov
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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