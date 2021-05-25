Тех задание ролик под youtube Формат: FullHD 1 вариант ролика Длительность до 15 сек Шрифт Optima 1 блок текст: «Быстро заживляющий крем «Пан Вилон» и ...
Видео ролик CRM системы
Приветствую.
Нужно сделать 3 ролика длинною в 20-40сек и 1 минуту.
Сайт продукта https://afiled.com
Подробное тз есть.
В видео основная цель указать:
● Удобство и простота освоения.
Над дизайном приложения работали лучшие специалисты, которые создали действительно эргономичный и простой в освоении проект.
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