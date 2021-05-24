Видеосъемка установки памятника с последующим мотажем

В среду, 26 мая, примерно с 11 до 14 часов снять установку памятника (сама установка занимает около 2-3 часов), отснятый материал на 30 минут. Территориально кладбище Москвы (точно будет известно позже). Монтаж видео: один ролик на 4 минуты, второй на 1 минуту. Стоимость за все 10000 рублей.