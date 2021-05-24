Видеосъемка установки памятника с последующим мотажем

$136
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка1154 просмотра

В среду, 26 мая, примерно с 11 до 14 часов снять установку памятника (сама установка занимает около 2-3 часов), отснятый материал на 30 минут. Территориально кладбище Москвы (точно будет известно позже). Монтаж видео: один ролик на 4 минуты, второй на 1 минуту. Стоимость за все 10000 рублей.

4 года назад
ZulfiyaBirykova
Зульфия 
44 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
4 года назад

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