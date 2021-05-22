Монтаж отчётного ролика с выставки

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Закрыт43 заявки1619 просмотров

Сделать монтаж отчетного ролика с выставки. Хронометраж 1,5-2 минутыРеференсы: https://disk.yandex.ru/i/Krd71UsJasiPoQ

https://disk.yandex.ru/d/uh2vVJr_kZe0zA

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