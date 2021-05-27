Нарезать из видеоролика в 5 минут три коротких ролика для рекламы

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Завершен40 заявок1343 просмотра

Из видео вырезать неактуальную информацию (скажу что), по возможности добавить эффекты, чтобы был красивый переход, а также добавить субтитры. Также нужна проф озвучка (если не владеете, не страшно, найму потом отдельного специалиста)

4 года назад
Yana-na
Яна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

vd_video
35 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
$50
4 дня
Отличный исполнитель, всегда на связи! Работа выполнена безупречно, даже раньше оговоренного срока! рекомендую
Яна прекрасный заказчик и собеседник :) Приятно было работать) Рекомендую! :)

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