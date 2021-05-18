Есть сценарии для 5 видео (коротких, по таймингу на минуты 2-3 каждое) Видео на английском языке Монтаж преимущественно посредством демонстрации экрана (показываете то, что написано в сценарии), посредством добавления плашек, стрелок, подсвечиваний - ...
Разработка шаблонов для видео графики в ролики
Есть фирменный стиль. Там нет шаблонов для графики в видеороликах.
Нужно разработать несколько шаблонов анимированной графики в соответствии с фирменным стилем.
Необходимо будет пару-тройку итераций скорей всего.
ФС скину кандидатам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж17 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется несколько роликов на 3-5сек. Надо в каждом из них найти максимально похожие кадры (для последующей бесшовной склейки в повторе). На выходе: имя ролика + способ поиска похожих + номера таких похожих кадров. ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт4 года назад
- $126
Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложенияТребования:Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту в ФБ или Инстаграме и обратили ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Смонтировать ролик по сценарию (в наличии), видео с одной камеры, звуковая дорожка с одного микрофона отдельно. Длительность итогового ролика около 7-9 минут.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт4 года назад
- $162
Нужно сделать анимационное видео на тему финансовые услуги и бизнес. Исполнителю будет предоставлена озвучка на 4 мин, под которую нужно будет сделать 2д анимационное видео как в референсе. https://www.youtube.com/watch?v=C0IW9uxsVnQ Разрешено делать не все видео ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт4 года назад
Хмельницкая область, Красиловский район, село Кузьмин. Снять процесс внесения удобрений (главное) и культивации. Ориентируемся на пятницу-субботу, зависит от погодных условий. Время пребывания в поле - около 2 часов. В итоге ожидаем видео на минут ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт4 года назад
Желательно браться человеку который уже монтировал мотопутешествия. Видео с мотопутешествия. Отсняты ролики на две камеры. Одна центральная (основная, весь контент на ней ) и вторая боковая со шлема (крупным планом ...Видеомонтаж19 заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Отсняты ролики на две камеры. Одна центральная (основная, звук с петлички на ней) и вторая боковая (крупным планом). Нужно смонтировать ролики, добавить музыку фоном, wow эффекты, моушн графику, картинки местами, чтобы видео получилось сочным, динамичным ...Видеомонтаж27 заявокЗакрыт4 года назад