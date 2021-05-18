Разработка шаблонов для видео графики в ролики

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки355 просмотров

Есть фирменный стиль. Там нет шаблонов для графики в видеороликах.

Нужно разработать несколько шаблонов анимированной графики в соответствии с фирменным стилем.

Необходимо будет пару-тройку итераций скорей всего.

ФС скину кандидатам.

4 года назад
guest_16214033204958
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