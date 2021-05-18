Найти в ролике похожий кадр

Имеется несколько роликов на 3-5сек. Надо в каждом из них найти максимально похожие кадры (для последующей бесшовной склейки в повторе).

На выходе: имя ролика + способ поиска похожих + номера таких похожих кадров.

Оплата по готовности и проверке на сбер/яндекс.

Отклик начните с ПОХОЖИЙ.

Сразу же укажите вилку срок/цена (за штуку).