Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложенияТребования:Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту в ФБ или Инстаграме и обратили ...
Найти в ролике похожий кадр
Имеется несколько роликов на 3-5сек. Надо в каждом из них найти максимально похожие кадры (для последующей бесшовной склейки в повторе).
На выходе: имя ролика + способ поиска похожих + номера таких похожих кадров.
Оплата по готовности и проверке на сбер/яндекс.
Отклик начните с ПОХОЖИЙ.
Сразу же укажите вилку срок/цена (за штуку).
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