Монтаж видео для Youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок359 просмотров

Смонтировать ролик по сценарию (в наличии), видео с одной камеры, звуковая дорожка с одного микрофона отдельно.

Длительность итогового ролика около 7-9 минут.

4 года назад
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