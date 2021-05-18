Монтаж видео для Youtube

Нужно сделать анимационное видео на тему финансовые услуги и бизнес. Исполнителю будет предоставлена озвучка на 4 мин, под которую нужно будет сделать 2д анимационное видео как в референсе. https://www.youtube.com/watch?v=C0IW9uxsVnQ Разрешено делать не все видео ...