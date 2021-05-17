Нужно сделать анимационное видео на тему финансовые услуги и бизнес. Исполнителю будет предоставлена озвучка на 4 мин, под которую нужно будет сделать 2д анимационное видео как в референсе. https://www.youtube.com/watch?v=C0IW9uxsVnQ Разрешено делать не все видео ...
Видеомонтаж мотопутешествия.
Желательно браться человеку который уже монтировал мотопутешествия.
Видео с мотопутешествия. Отсняты ролики на две камеры. Одна центральная (основная, весь контент на ней ) и вторая боковая со шлема (крупным планом ,в основном это видео дороги).
Все файлы разложены по папкам - удобно понимать где со шлема, а где с обычной камеры. Все файлы уже выстроены в правильном порядке в программе excel есть описание, поэтому удобно понимать последовательность .Ваша задача смонтировать ролики, добавить эффекты,переходы, где нужно добавить музыку фоном, оушн графику, чтобы видео получилось сочным, динамичным и его хотелось смотреть до конца.
Всего будет 2 фильма, средняя продолжительность до 1 часа .
Сроки обсуждаемы, примерно 1-3 дня . Бюджет также обговаривается.
Кто готов, оставляйте свои заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО с ссылками на портфолио.
Перед началом работы можем созвониться и обговорить все нюансы .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $162Видеомонтаж8 заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Отсняты ролики на две камеры. Одна центральная (основная, звук с петлички на ней) и вторая боковая (крупным планом). Нужно смонтировать ролики, добавить музыку фоном, wow эффекты, моушн графику, картинки местами, чтобы видео получилось сочным, динамичным ...Видеомонтаж27 заявокЗакрыт4 года назад
Интересует срочное (1 день) изготовление видеоролика из фотографий (30 шт). Необходима, чтобы была привязка к мультфильму Маша и Медведь "Путешествуем не выходя из дома" (вставить фото в существующее видео)Видеомонтаж8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать проект аналог boosty.to/ и qwertypay.com Проект для продажи инфокурсов и платных подписок с партнёрской программой. Просьба обращаться только тех, кто готов серьёзно и ответственно работать, сделать проект в срок. Кто за ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $7
В первом видео заретушировать(убрать) свисающее сверху постельное белье, недоглядел я при съёмке Во втором и третьем файлах уменьшить по возможности чёрную рамку вокруг видео (прилагаю более качественные исходники по которым я синтезировал эти два файла) ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
- $67
Нужно смонтировать видео с отдыха. 1. Итоговое видео на 15-20 мин. Исходный материал скину исполнителю. 2. Видео для семейного архива, поэтому сюжет должен быть подробный (не нужно стараться вырезать по максимуму как ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Требуется помощь в профессиональной сшивке видео 360°. Съемка производилась на камеру Insta 360 Pro. Качество сшивки штатной программой не устраивает.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать следующий bat файл для ffmpeg: Необходимо наложить на видео русский текст во временном промежутке (например с 0 до 15 сек или с 4 до 9 сек). Шрифт, положение, текст цвета должны ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $3
https://fex.net/ru/s/s3p7rye Склеть 3 файла, орезать открытие закрытие программы для записи, типа я все это делаю одним дублем. Заблюрить развания брендов и сайтов и ключи Пример: https://prnt.sc/12x6wnj В, третьем файле, на ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад