Видеомонтаж мотопутешествия.

Желательно браться человеку который уже монтировал мотопутешествия.

Видео с мотопутешествия. Отсняты ролики на две камеры. Одна центральная (основная, весь контент на ней ) и вторая боковая со шлема (крупным планом ,в основном это видео дороги).

Все файлы разложены по папкам - удобно понимать где со шлема, а где с обычной камеры. Все файлы уже выстроены в правильном порядке в программе excel есть описание, поэтому удобно понимать последовательность .Ваша задача смонтировать ролики, добавить эффекты,переходы, где нужно добавить музыку фоном, оушн графику, чтобы видео получилось сочным, динамичным и его хотелось смотреть до конца.

Всего будет 2 фильма, средняя продолжительность до 1 часа .

Сроки обсуждаемы, примерно 1-3 дня . Бюджет также обговаривается.

Кто готов, оставляйте свои заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО с ссылками на портфолио.

Перед началом работы можем созвониться и обговорить все нюансы .