Видео пилот 2мин

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок79 просмотров

История о непредвиденном успехе казавшевося поначалу обреченного на провал концерта.

Текст тут:

https://docs.google.com/document/d/1Y2q0pne3FPPMQTHmqiIGwOVlRcrSElXuheZB8e_T27s/edit?usp=sharing

Аудио начитка:

https://drive.google.com/drive/folders/1bQ5myWp2-uBx27QpuJfPDQkiDMojX0Cf?usp=sharing

материалы:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v0IXrkO2HvvtTP3kEHMnxTuIUd56t5xm

4 года назад
nikollo
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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