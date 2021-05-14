Нарезать интервью. Никакого больше монтажа, только нарезка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт43 заявки1251 просмотр

Я создаю ютуб канал с интервью со студентами из популярных российских вузов. Формат такой, что интервьюера в видео вообще не будет - только ответы студента. В интервью задаются конкретные вопросы, на каждый ответ отводится определенное время.

Я вам дам сырой отснятый материал - запись всего интервью. Там сразу все - я общаюсь со студентом, он отвечает на вопросы, обычно по несколько раз, потому что сразу ответить нормально не получается. И вот из всей этой кучи материала на 1.5ч надо будет вырезать ответы на вопросы, итоговая длина ролика будет около 15 минут. Часто будет так что ответ на один вопрос надо будет вырезать из нескольких кусков видео - например, студент сначала сказал первую часть ответа, потом мы с ним еще пообсуждали вопрос, и он после этого дополнил ответ. Еще часто надо будет выкидывать часть информации, чтобы уложиться в хронометраж.

Кроме того что надо вырезать и собрать ответы на все вопросы, надо будет еще сделать две вещи:

  • вырезать паузы в речи человека, вырезать моменты когда человек говорит "ээээ, ааа" - часто человек начинает "экать", когда не знает что сказать дальше
  • сделать 15-20 секундную нарезку самых кликбейтных моментов, она будет в начале видео - можете посмотреть как это делается у Дудя https://www.youtube.com/watch?v=uMR9gTPhVHo&t=0s (первые 12 секунд)
Я сделал наглядный пример, чтобы вы лучше поняли что именно мне нужно. Тут два видео - итоговая сырая версия со всеми обсуждениями и дублями, и финальная нарезанная собранная версия цельного ответа. То есть первое видео - то что будет дано вам, а второе видео - то что я хочу получить на выходе. Тут для примера только один вопрос рассмотрен https://drive.google.com/drive/folders/1OX_TniA2mzsNPp9KYfJttwQ3AzpzHP3T?usp=sharing

Ознакомьтесь, пожалуйста.

Если вам все ясно и вы готовы приступать - я дам вам весь исходный отснятый материал и план вопросов с таймингами. И мы сможем начать работу.

4 года назад
melnikoff_oleg
Олег 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артём
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Кирилл
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Александра
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Борис
 
54 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Руслана
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
7 отзывов
4 года назад
Антон
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Диля
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Бурнейко
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оля
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Эдуард
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Антон
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
Михаил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Илья
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Макси
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Марк
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Любовь
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сева
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Роман
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
17 отзывов(-1)
4 года назад
Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
4 года назад
Вадим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Илсаф
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елена
 
56 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ігор
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Денис
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Влад
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
26 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Светлана
 
52 года
4 года в сервисе
Была
год назад
19 отзывов
4 года назад
Анатолий
 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
4 года назад
Вячеслав
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
20 отзывов
4 года назад
Денис
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Смонтировать Влог / Видео

    Добрый день. Мой проект скорее подойдет начинающим специалистам, чем профи. У меня есть записанные видео за 2 дня на отдыхе. Хотелось бы смонтировать это видео в формате Влога или ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать 2 интро для видео

    $13

    Требуется создать 2 интро для видео. Не шаблонные с бесплатных сервисов! Бюджет = 1000 ₽ за оба. Срок 1 день. Кто готов, оставляйте свои заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО с ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Видео Нарезка Слайдшоу С Эффектами Для Аудио Истории Об Исскустве 4мин

    История о непредвиденном успехе казавшевося поначалу обреченного на провал концерта. Текст тут: https://docs.google.com/document/d/1Y2q0pne3FPPMQTHmqiIGwOVlRcrSElXuheZB8e_T27s/edit?usp=sharing Аудио начитка: https://drive.google.com/drive/folders/1bQ5myWp2-uBx27QpuJfPDQkiDMojX0Cf?usp=sharing Длительность - 4 мин. Для Ютуб и соц сетей. ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интро, Заставка для Видео (канал о функционале WMS приложения )

    Нужно подготовить Интро, Заставку: видео для выкладки в Youtube для своего канала. Видео о работе с приложенем WMS (Работа со складом, Маркетплейсами) Мы рассказываем в них о том как работает та ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Монтаж видео 2 и 1 минуты

    Нужно из отснятого материала на дрон и другие камеры создать 2 минутный ролик(чисто видеоряд с правками) и 1 минутный ролик из съёмок которые происходят каждую неделю то есть показать темп строительства, скидывайте примеры своих работ ...

    Видеомонтаж28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж видео для инстаграм

    $15

    Нарезки видео короткие, нужно что то вроде музыкального клипа,  музыку подберу сам, с вас только склейка и эффекты, присылайте примеры работ

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать видео-креатив для рекламы в ФБ для мобильного приложения

    $32

    Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложения Требования: Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Работа с видео

    Нужно посмотреть видео порядка 7-9 видео и сделать смешные коментарий к смешным моментам в футбольном матче и сделать одно видео под это сделать второе видео а прав ли судья человек должен разбираться ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    4 года назад