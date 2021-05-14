Добрый день. Мой проект скорее подойдет начинающим специалистам, чем профи. У меня есть записанные видео за 2 дня на отдыхе. Хотелось бы смонтировать это видео в формате Влога или ...
Нарезать интервью. Никакого больше монтажа, только нарезка
Я создаю ютуб канал с интервью со студентами из популярных российских вузов. Формат такой, что интервьюера в видео вообще не будет - только ответы студента. В интервью задаются конкретные вопросы, на каждый ответ отводится определенное время.
Я вам дам сырой отснятый материал - запись всего интервью. Там сразу все - я общаюсь со студентом, он отвечает на вопросы, обычно по несколько раз, потому что сразу ответить нормально не получается. И вот из всей этой кучи материала на 1.5ч надо будет вырезать ответы на вопросы, итоговая длина ролика будет около 15 минут. Часто будет так что ответ на один вопрос надо будет вырезать из нескольких кусков видео - например, студент сначала сказал первую часть ответа, потом мы с ним еще пообсуждали вопрос, и он после этого дополнил ответ. Еще часто надо будет выкидывать часть информации, чтобы уложиться в хронометраж.
Кроме того что надо вырезать и собрать ответы на все вопросы, надо будет еще сделать две вещи:
- вырезать паузы в речи человека, вырезать моменты когда человек говорит "ээээ, ааа" - часто человек начинает "экать", когда не знает что сказать дальше
- сделать 15-20 секундную нарезку самых кликбейтных моментов, она будет в начале видео - можете посмотреть как это делается у Дудя https://www.youtube.com/watch?v=uMR9gTPhVHo&t=0s (первые 12 секунд)
Ознакомьтесь, пожалуйста.
Если вам все ясно и вы готовы приступать - я дам вам весь исходный отснятый материал и план вопросов с таймингами. И мы сможем начать работу.
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