История о непредвиденном успехе казавшевося поначалу обреченного на провал концерта. Текст тут: https://docs.google.com/document/d/1Y2q0pne3FPPMQTHmqiIGwOVlRcrSElXuheZB8e_T27s/edit?usp=sharing Аудио начитка: https://drive.google.com/drive/folders/1bQ5myWp2-uBx27QpuJfPDQkiDMojX0Cf?usp=sharing Длительность - 4 мин. Для Ютуб и соц сетей. ...
Создать 2 интро для видео
Требуется создать 2 интро для видео. Не шаблонные с бесплатных сервисов!
Бюджет = 1000 ₽ за оба. Срок 1 день.
Кто готов, оставляйте свои заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО с ссылками на портфолио на интро. Выбранный исполнитель получит полное ТЗ.
Заявки фрилансеров
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