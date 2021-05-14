Создать 2 интро для видео

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок632 просмотра

Требуется создать 2 интро для видео. Не шаблонные с бесплатных сервисов!

Бюджет = 1000 ₽ за оба. Срок 1 день.

Кто готов, оставляйте свои заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО с ссылками на портфолио на интро. Выбранный исполнитель получит полное ТЗ.

4 года назад
webpromouter
Алексей 
47 лет
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год назад

Заявки фрилансеров

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