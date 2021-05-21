Предлагаю для Вас следующие услуги: Видеомонтаж высокой сложности, анимацию 3D/2D, рекламные постеры, логотипы, типографика, ретуш фото/видео

Занимаюсь разработкой и созданием медиа контента, с вниманием к деталям и стремлением к реализму, работаю в программах after effect, premier pro, cinema 4D, photoshop, illustrator. Уже больше года я выполняю заказы по съемке, монтажу, анимации, моушен дизайну, все примеры работ есть в моем портфолио в группе ВК, и на странице инстаграм. Обсужу с Вами Ваш бюджет, и максимально гибко и быстро выполню любые ваши заказы.