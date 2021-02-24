fles1972

Евгений fles1972

 
23 годаУкраина/Конотоп
5 лет на фриланс-бирже
Был
20 часов назад
Добрый день! Опит работы в видеомонтаже 4 года. Работаю с программами Adobe photoshop, After Effects, Premiere pro, illustrator

Доброго времени суток, готов сотрудничать!

Примеры работ https://www.behance.net/fles1972uaa907 https://www.youtube.com/channel/UCGJ2d0rAupczDFIU0szoJIw/videos?view_as=subscriber

работаю с программами Adobe photoshop, After Effects, Premiere pro,

illustrator

IllustratorPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
demon9
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Склеить видеоролик из 200 отрезков
Все сделано хорошо, в оговоренный срок
Все четко
Ответный отзыв
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$70
10 баллов
2 года назад
Смонтировать ролик
Сделал все четко, в очень короткий срок! рекомендую
Четко поставленная задача, было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
vipflat
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
2 года назад
Создать видео в Adobe Animate
Все отлично
Четко поставленная задача, было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
3 года назад
Дудл Видео
Все в лучшем виде! Спасибо Евгений за крутой видос!
Четко поставленная задача, было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
YouTube ролик "Как работает ЛидерТаск"
Женя, очень быстро выполнил работу. Внес все наши правки. Всегда был на связи! Спасибо!
Было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
5 отзывов
$5/час
от $5
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