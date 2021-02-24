Добрый день! Опит работы в видеомонтаже 4 года. Работаю с программами Adobe photoshop, After Effects, Premiere pro, illustrator
Доброго времени суток, готов сотрудничать!
Примеры работ https://www.behance.net/fles1972uaa907 https://www.youtube.com/channel/UCGJ2d0rAupczDFIU0szoJIw/videos?view_as=subscriber
работаю с программами Adobe photoshop, After Effects, Premiere pro,
illustrator
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
Все сделано хорошо, в оговоренный срок
Ответный отзыв
Все четко
$70
10 баллов
2 года назад
Сделал все четко, в очень короткий срок! рекомендую
$40
10 баллов
2 года назад
Все отлично
$80
10 баллов
3 года назад
Все в лучшем виде! Спасибо Евгений за крутой видос!
$70
10 баллов
4 года назад
Женя, очень быстро выполнил работу. Внес все наши правки. Всегда был на связи! Спасибо!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать!
Видеомонтаж
5 отзывов
$5/час
от $5
#51