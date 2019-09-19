demon9

Дмитрий Иванов demon9

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
fles1972
Евгений 
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$30
9 баллов
2 года назад
Склеить видеоролик из 200 отрезков
Все четко
Все сделано хорошо, в оговоренный срок
Ответный отзыв
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$30
10 баллов
4 года назад
Настроить vds сервер nginx+node.js+postgress
Профессионал, отличный заказчик! Приятно работать
Сделали все четко, спасибо Алексею за работу
Ответный отзыв
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$75
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта на wordpress
Оплата получена, согласно ТЗ.
Проект завершен, клиент доволен
Ответный отзыв
Maxseem84
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
4 года назад
Сверстать лендинг и адаптивку, подключить отправку формы на почту
Все отлично, нет к чему придраться
Максим сделал все оперативно и четко, рекомендую.
Ответный отзыв
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$250
10 баллов
4 года назад
Cверстать лендинг и натянуть на wordpres
Оплата произведена, согласно выполненным работам.
Работа сделана согласно ТЗ
Ответный отзыв