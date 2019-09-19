Есть видеосъемка строительства дома через сервис ivideon, по датчику движения. Отрезков 200 штук, уже сохранены в файлы, от 10мб до 1гб каждый https://yadi.sk/i/mCBurZ02Lazd8g. Необходимо склеить отрезки в один ролик, для размещения на ютуб, наложить ...
Дмитрий Иванов demon9demon9
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходим специалист для доработок готового интернет-магазина. Требуемый коммерческий опыт работы с движком WebAsyst: от 2 лет Спектр задач: - Верстка - JS - Доработка админки , привязка данных к версткеИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходим специалист для доработок готового интернет-магазина. Требуемый коммерческий опыт работы с движком WebAsyst: от 2 лет Спектр задач: - Верстка - JS - Доработка админкиИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно настроить автоматическую загрузку товаров в bitrix с сайта поставщика. Ниже доступны видео инструкции по задаче: https://youtu.be/eKFg2NCVQEw https://youtu.be/XLVrr1dLB30Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Текущий сайт http://www.jeeper-shop.ru/, уже собран на Wordpress Произведен редизайн сайта, макеты https://www.figma.com/file/sBRTFqF0vhnnSHIt7E4lxn/Jeep-2 Необходимо сверстать десктоп, адаптив и натянуть на текущий Wordpress При сборке сайта необходимо учитывать рекомендации по СЕО, во вложении.HTML-верстка15 заявокЗакрыт3 года назад
Срочная задача Дизайн лединга https://www.figma.com/file/L8Kdfhk7VAqqE3Btg1P0ny/Sber-8 Внесли изменения согласно файла ppt файла https://yadi.sk/d/EzG-KPUHME3D7Q Гайды, если необходимы https://www.figma.com/file/o07AL7cMxMaVppgnbxVEWn/Sberbank_doctrina_detachДизайн сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется настроить кластер серверов и развернуть Битрикс24 Энтерпрайз. Структура кластера: 1. Балансировщик (nginx) 2. Сервер приложений apache 1 3. Сервер приложений apache 2 (синхронизация файлов либо через общую область, либо предлагайте) 4. Сервер БД mysql 1 5. Сервер БД mysql 2 На ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо на Java c помощью КриптоПро подписать документы PDF . Ссылка на статью с примером и описанием сути задачи: [url=https://habr.com/ru/company/alfa/blog/337668/]https://habr.com/ru/company/alfa/blog/337668/[/url] .Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
[url=https://www.ranepa.ru/sitemap]https://www.ranepa.ru/sitemap[/url] - карта разделов корпоративного сайта Необходимо перенести контент сайта в новую админку битрикса. Приветствуется способность проверять собственную работу и хороший уровень грамотности в письменной форме русского языка. Желателен опыт наполнения сайтов на Bitrix не менее 1 года.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется реализовать несколько задач для сайта artek.fun 1. Раздел видеогалереи https://artek.fun/press-centr/videogalereya/ - необходимо сделать сортировку вывода роликов по дате добавления 2. Раздел экскурсии https://artek.fun/zhizn-arteka/excursion/ (переход на раздел "мероприятия") - в календаре нужно сделать так, что бы цвет ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить vds веб-сервер на хостинге beget Требуется следующее ПО nginx nodejs 12.4.0 npm postgres 11.5 postfix Завести 2 сайта на сервере, подцепить домены и бесплатные ssl сертификаты.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно разработать новый логотип для проекта http://bullosafe.ru/ru Бриф в приложении.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт4 года назад
Доработки для сайта https://ogranicheniy.net/ 1) http://joxi.ru/V2V5JD0Hd7Za3m Вписанный в этом поле текст вставал между шапкой и футером. Если в шаблоне заполнено поле «body», то есть внутренняя часть письма то после нее перед футером. 2) При выборе шаблона ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо разработать лендинг, 3 блока. ТЗ по ссылке https://yadi.sk/d/3W9Ulbq-rSTDhAДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сверстать лендинг и адаптивку к нему. Также необходимо подключить отправку формы заявки на почту. Подключать cms не обязательно. Сервер будет на php. Макеты в аттаче. Исходники в figma.Завершен4 года назад
Надо сверстать письмо, для отправки через unisender, макет в аттаче. Для блока с товарами сделать адаптив, чтобы выстаивались в один столбец. Остальные блоки можно оставить как есть. Проверить на андроид и айфон. Исходник в sketch. Особо наверстывать элементы ...Завершен4 года назад
Макет в приложении. Функционал: Форма заполнения заявок. После заполнения заявка падает в админку вордпресса. Нужна возможность проставлять заявке статусы. Отвечать по заявке в почту, указанную клиентом и получать от клиента ответы. Переписка ведется по email, вся ...Завершен4 года назад
Текущая карта доставки https://yadi.sk/i/PImBUtGg4nZQvQ необходимо ввести еще две зоны Зона S - это ближайшие дома (карта в аттаче) Зона D - это вся остальная зона от С до МКАДА Условия доставки изменить так [url=https://joxi.ru/J2bNq54S0Bo5j2]https://joxi.ru/J2bNq54S0Bo5j2[/url] , с учетом этих данных ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо подобрать 10 фотографий под группы объявлений и наложить на них логотип компании. Файл с группами объявлений в аттаче, там 9 фото под группы объявлений + 1 фотография общая для ретаргетинга.Обработка фотографий8 заявокЗакрыт4 года назад
Описание задач в документе [url=https://docs.google.com/document/d/1tLQnWjE3cSm7Nmmr7PrgR-hT9Jtk3bD4cp9QS45pSaE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1tLQnWjE3cSm7Nmmr7PrgR-hT9Jtk3bD4cp9QS45pSaE/edit?usp=sharing[/url]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад