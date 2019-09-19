Надо сверстать письмо, для отправки через unisender, макет в аттаче. Для блока с товарами сделать адаптив, чтобы выстаивались в один столбец. Остальные блоки можно оставить как есть. Проверить на андроид и айфон. Исходник в sketch. Особо наверстывать элементы ...