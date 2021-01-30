Доработка интернет-магазина WebAsyst

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка1394 просмотра
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Необходим специалист для доработок готового интернет-магазина.

Требуемый коммерческий опыт работы с движком WebAsyst: от 2 лет

Спектр задач:

- Верстка 

- JS

- Доработка админки , привязка данных к верстке

3 года назад
demon9
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад