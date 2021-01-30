Верстка интернет магазина

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок1687 просмотров
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подробное описание задания в скринкасте

https://www.loom.com/share/3d9665ecb3de4ff4b66d32c1511b1330

3 года назад
guest_16088375120972
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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