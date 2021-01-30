Поддержка сайта на Magent

Добрый день! Необходимо дописать интернет магазин . Ждем примеры работ, стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем разработчика на поддержку интернет-магазина по продаже мебели и мебельной фурнитуры. Сайт разработан на Magento. Среднее количество часов работы в месяц от 2-12/16 (По договоренности). Стоимость часа договорная.
Для уточнения деталей, пожалуйста, пишите в ЛС
Обязательные требования- Знание платформы Magento
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