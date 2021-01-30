Поддержка сайта на Magent

Ищем разработчика на поддержку интернет-магазина по продаже мебели и мебельной фурнитуры. Сайт разработан на Magento. Среднее количество часов работы в месяц от 2-12/16 (По договоренности). Стоимость часа договорная.

Для уточнения деталей, пожалуйста, пишите в ЛС

Обязательные требования- Знание платформы Magento