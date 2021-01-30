Поддержка сайта на Magent

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки1697 просмотров
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Ищем разработчика на поддержку интернет-магазина по продаже мебели и мебельной фурнитуры. Сайт разработан на Magento. Среднее количество часов работы в месяц от 2-12/16 (По договоренности). Стоимость часа договорная.

Для уточнения деталей, пожалуйста, пишите в ЛС

Обязательные требования- Знание платформы Magento

3 года назад
Victorianikifore
Виктория 
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
3 года назад