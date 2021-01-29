Есть готовый дизаин

Интернет-магазиныЗакрыт19 заявок1858 просмотров
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Есть дизайн интернет магазина, нужно выбрать движок на чем лучше делать.

Сверстать полностью сайт с лк

Интегрировать срм, систему платежей, настроить весь функционал сайта.

3 года назад
guest_15790931231135
Израиль
4 года в сервисе
Был
месяц назад
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