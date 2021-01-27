Разработать интернет магазин по плитке и керамограниту

$600
Интернет-магазиныЗакрыт13 заявок1728 просмотров
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Желателен опыт создания подобных магазинов, так как есть небольшие тонкости. С организацией каталога, так как есть две сущности: коллекции и товары.  Должно быть два вида каталога(товары и коллекции) + все фильтры должен работать. Коллекции наследуют атрибуты товаров.Что нужно сделать:1. Предложить движок на котором проще всего реализовать подобное, чтобы не приходилось переписывать половину cms.2. Предложить решение по коллекциям и товарам.3. Написать стоимость и сроки по верстке и разработке.4. Опыт создания и поддержки магазинов от 10 тысяч товаров.Антиспам: 2+5=?Дизайн весь готов. Во вложении. Оплата по этапам, либо по договору. Бюджет может быть скорректирован. 

3 года назад
aidos666
Сергей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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