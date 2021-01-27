Ряд модулей для opencart Multi-Merchant/Drop Shipper Core 3.0

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У исполнителя обязательно должен быть опыт работы с опенкарт и отзывы.

Для модуля торговой площадки нужно написать ряд дополнений.

По каждому пункту будет составлено подробное описание с картинками и требованиями, ниже примерный список того что надо.

1.chat and message system

Node.js + socket.io

Чат между клиентом и продавцом, на подобии как в aliexpress. Если клиент начал чат с продавцом и потом оформил заказ, нужно что бы в чате появилась информация о том что заказ оплачен. Если пользователь начал процесс возврата товара так же нужно отобразить в чате.

2.disput like on aliexpress

Система спора как на алиэкспрес.

3.cd-key selling system.

Система продажи пинкодов и ключей к программам. Есть готовые модули можно побывать интегрировать их или писать с 0.

4. balance, пополнение баланса, оплата товаров с баланса, вывод средств с баланса.

5.get product from marketplace

Парсер товаров с ряда торговых площадок.

6.get category from marketplace.

Парсер категорий вместе с товарами.

7.xml import

импорт товаров с xml

8.При добавлении товаров в разные категории, должны подружатся определенные опции, атрибуты и типы товаров.

9. Подключение платежных систем.

10. Верификация продавца и покупателя с загрузкой подтверждения адреса, паспорта и селфи с ид аккаунта и комментарий.

Админ может принять или отклонить верификацию парспорта или адреса с указанием причины, клиент так же может или подать заново-исправить не корректные пункты и написать к ним комментарий.

OpenCart
3 года назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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