Заказ для тех, кто имеет опыт работы с Wordpress/WooCommerce/XML/Xpath/WP All import ------ Есть каталог от поставщика в XML. Необходимо помочь мне настроить шаблон для импорта товаров в WooCommerce через WP All import и проконсультировать меня по нескольким особенностям ...
Ряд модулей для opencart Multi-Merchant/Drop Shipper Core 3.0
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У исполнителя обязательно должен быть опыт работы с опенкарт и отзывы.
Для модуля торговой площадки нужно написать ряд дополнений.
По каждому пункту будет составлено подробное описание с картинками и требованиями, ниже примерный список того что надо.
1.chat and message system
Node.js + socket.io
Чат между клиентом и продавцом, на подобии как в aliexpress. Если клиент начал чат с продавцом и потом оформил заказ, нужно что бы в чате появилась информация о том что заказ оплачен. Если пользователь начал процесс возврата товара так же нужно отобразить в чате.
2.disput like on aliexpress
Система спора как на алиэкспрес.
3.cd-key selling system.
Система продажи пинкодов и ключей к программам. Есть готовые модули можно побывать интегрировать их или писать с 0.
4. balance, пополнение баланса, оплата товаров с баланса, вывод средств с баланса.
5.get product from marketplace
Парсер товаров с ряда торговых площадок.
6.get category from marketplace.
Парсер категорий вместе с товарами.
7.xml import
импорт товаров с xml
8.При добавлении товаров в разные категории, должны подружатся определенные опции, атрибуты и типы товаров.
9. Подключение платежных систем.
10. Верификация продавца и покупателя с загрузкой подтверждения адреса, паспорта и селфи с ид аккаунта и комментарий.
Админ может принять или отклонить верификацию парспорта или адреса с указанием причины, клиент так же может или подать заново-исправить не корректные пункты и написать к ним комментарий.
- Похожие заказы
- $40Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно сделать сервис с функционалом аналогичным этому g2board.ru Цены и сроки в коментарииИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать модуль добавления записей, по аналогии со стандартными модулями товары+категории. Записи будут выводится только в админке, для посетителей сайта они должны быть не доступны. Примерное ТЗ можно посмотреть [url=https://www.notion.so/c04ebb85ece141af9061294cd5cab2c3]здесь[/url]. Возможны незначительные правки в ТЗ, но в ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен интернет магазин с онлайн оплатой, требуется профессиональный программист тех задание направлю по запросу, благодарю за внимание.Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый вечер, господа веблансеры! Работа только для хорошо знающих opencart. Итак, нужно в шаблоне (нестандартном) сделать авторизацию и регистрацию (через Simple) в popup и немного подредактировать меню. Вот и все. Для знающих людей это займет полчаса-час. Поэтому жду ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Настроить: 1. Формирование отчета "затраченные средства на рекламу/стоимость заказа". 2. Отображение названия товара и его стоимость.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно доработки по сайту провести на опенкарте Присылайте ваши контакты и условияИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Прошу предложить подготовку и настройку движка для интернет магазина согласно следующему ТЗ: Главная страница (Товары): Категория 1 - "Коврики для легкового авто": - "Коврики для легкового авто"; - "Водительский коврик для легкового авто"; - "Водительские коврики для легкового авто 2 ...Интернет-магазины25 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, требуется в шапке сайта поменять немного текст с [i] "Сайт на стадии разработки, телефоны и некоторые разделы сайта не работают"[/i] на [i]"Сайт на стадии разработки, некоторые разделы сайта не работают" [/i]сайт на Magento 1Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый всем день, у меня на оксторе v 2.3 установлен шаблон Унишоп v2.3.0.0, а также установлен модуль связанных опций, так вот при выводе товаров в категориях отображаются все доступные опции не зависимо от фактических остатков, таже ситуация ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад