Доработка шаблона Унишоп (Опенкар)

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки1160 просмотров
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﻿Добрый всем день, у меня на оксторе v 2.3 установлен шаблон Унишоп v2.3.0.0, а также установлен модуль связанных опций, так вот при выводе товаров в категориях отображаются все доступные опции не зависимо от фактических остатков, таже ситуация при выводе рекомендуемых товаров в карточке товара. Прошу помочь сделать так чтобы товар с опциями выводились в категориях (и соответственно в рекомендуемых) согласно их остатком на складе!

3 года назад
guest_15271663961346
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
evgenpwork
Пашун 
44 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов(-1)
3 года назад
$7
1 день
Обращался к исполнителю за доработкой шаблона для опенкарт, все сделано качественно и в срок, на сообщения реагировал быстро и всегда был на связи.
Хорошая постановка задачи. Моментальная оплата, после проверки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.