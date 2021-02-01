Доработка шаблона Унишоп (Опенкар)

﻿Добрый всем день, у меня на оксторе v 2.3 установлен шаблон Унишоп v2.3.0.0, а также установлен модуль связанных опций, так вот при выводе товаров в категориях отображаются все доступные опции не зависимо от фактических остатков, таже ситуация при выводе рекомендуемых товаров в карточке товара. Прошу помочь сделать так чтобы товар с опциями выводились в категориях (и соответственно в рекомендуемых) согласно их остатком на складе!