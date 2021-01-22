Зробити можливість share Google earth pro файли з доступом по силці

$50
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Зробити можливість share Google earth pro файли з доступом по силціЗробити можливість share Google earth pro файли з доступом по силці для редагування та перегляду.

В google earth web можна ділитися з іншими, а в професійній версії можна лише скачати файл і скинути комусь. Мені потрібно щоб можна було дати доступ для перегляду і не скидувати оригінальний файл.

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад