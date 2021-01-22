Создать сайт для интернет магазина

Интернет-магазиныЗакрыт24 заявки1628 просмотров
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Уже имеется сайт на wix. Но из-за ряда проблем (очень медленный; не получается оптимизировать мобильную версию; нет интеграции с boxberry) хотим перейти на другой конструктор - WordPress.

Сайт называется lafoi.ru

3 года назад
guest_16113954989825
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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