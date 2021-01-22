Создать сайт для интернет магазина

Здравствуйте! Сайт интернет-магазина для взрослых 18+ на Битриксе (Аспро решение). Около 30 000 товаров. Необходимо разработать ПРОЕКТ внутренней оптимизации и внешнего SEO продвижения (план продвижения) на 1-2 мес. Сайт сперва ориентировали на Москву, в итоге перешли на всю Россию. Составить ...
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Уже имеется сайт на wix. Но из-за ряда проблем (очень медленный; не получается оптимизировать мобильную версию; нет интеграции с boxberry) хотим перейти на другой конструктор - WordPress.
Сайт называется lafoi.ru
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