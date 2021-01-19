Доработка интернет магазина на OPEN CART

добрый день мне нужен парсер — программа, которая производит парсинг парсер должен парсить товары из приложения приложение представляет из себя интернет-магазин скачать приложение можно по ссылке: [url=https://my.perekrestok.ru/delivery/]https://my.perekrestok.ru/delivery/[/url] Необходимо реализовать настройку парскра по следующим параметрам: [list=1][*]Адрес магазина. В целевом приложении есть выбор магазина из которого ...