Нужен парсер приложения андройд

Ищу специалиста на обработку заказов в интернет-магазине. В среднем 3-4 заказа в день. Заказы поступают через корзину (есть уведомления в телеграмм) или по телефону. Необходимо запросить у клиента контактную информацию (либо уточнить недостающую при оформлении через ...