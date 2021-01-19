Нужен парсер приложения андройд

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добрый день
мне нужен парсер — программа, которая производит парсинг
парсер должен парсить товары из приложения
приложение представляет из себя интернет-магазин
скачать приложение можно по ссылке:
https://my.perekrestok.ru/delivery/
Необходимо реализовать настройку парскра по следующим параметрам:
- Адрес магазина. В целевом приложении есть выбор магазина из которого далее происходит выбор товара.
- Глубина парсинга. Их две. Первая — это проход по всем категориям каталога товаров и парсинг определённых строк из каждой позиции товара (без фотографий). Подробности на рисунке: «парсинг каталога». Вторая — это парсинг информации с карточки товара с фотографией. Подробности на рисунках: «парсинг с карточки».
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