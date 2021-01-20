Сайт доставки еды CMS Word Press уже установлена WOOcommerce и Storefront Нужно установить два плагина: 1) Плагин для регистрации через социальные сети (ВК, ОК, IN, YT, FB, PI, Yandex, Mail, Google) 2) Плагин для поиска который подставляет в поиск ...
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Необходимо создать Лендинг для продажи курсов по правильному питанию. Все нюансы расскажу уже лично. Скорее всего потребуется создание брендбука.
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