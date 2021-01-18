Менеджер в интернет-магазин на январь

Ищу специалиста на обработку заказов в интернет-магазине. В среднем 3-4 заказа в день.

Заказы поступают через корзину (есть уведомления в телеграмм) или по телефону. Необходимо запросить у клиента контактную информацию (либо уточнить недостающую при оформлении через корзину). Затем сформировать excel-файл с заказом и отправить его по почте.

График работы с 10:00 до 19:00 по мск.

Проект рассчитан на январь (до 29 января включительно).

Предпочтительный способ связи во время выполнения проекта — телеграмм.

Прошу ответить примерной ценой за эту работу (за день). А также уточнить есть ли у вас надежный проводной интернет, можете ли находиться в указанное время у компьютера, есть ли подобные проекты в работе.