Здравствуйте. 1. Нужно перенести рабочий сайт с платформы CimWebCenter на Opencart. 1) Заменить старую админ панель CimWebCenter на удобную и интуитивно понятную для редактирования текстов, настройки страниц. 2) Доступ к плагинам продвижения SEO, удобная работа с SEO. 3) AMP ...
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Нужно сделать интернет магазин на платформе OpenCart
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