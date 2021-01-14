Создание мини интернет магазина ЭКО продуктов

Интернет-магазиныЗакрыт28 заявок2791 просмотр
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Для молодой компании требуется создать первый сайт - интернет-магазин с возможностью дальнейшего развития и расширения. На данный момент количество товаров до 50 наименований.

Сейчас нужен простой элементарный сайт со следующим функционалом:

1. Корзина покупателя, простой личный кабинет (ФИО, почта, телефон, Адрес доставки, д/р),

восстановление забытого пароля по почте

2. Оплата с сайта

3. Каталог товаров с возможностью сортировки по характеристикам

4. Каталог товаров 3-х уровневый - Молочная продукция - Сыры- Мягкие/Твердые - Сыр Моцарелла (например) - или это 4-х уровневый

5. Возможность, в дальнейшем, интеграция с 1С 

Дизайн лаконичный и простой - пока есть только логотип - черно-белый 

Что нравится: По стилистике и лаконичности - https://brillareus(dot)com

По функционалу - Carefood(dot)kz (в будущем хотелось бы выйти на такой уровень)

Предпочитаемые CMS – Wordpress, Prestashop, Drupal

Возможно на начальном этапе использование конструктора типа Shopify,Tilda или иных. 

Прошу писать систему на которой готовый разработать сайт, стоимость и сроки.

3 года назад
nivb
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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