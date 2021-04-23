Натянуть и спрограммировать сайт на OcStore (Opencart)

$1080
Интернет-магазиныЗавершен9 заявок1782 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени

Нужно сделать ИМ на OcStore или Opencart.

ВОТ ТЗ, верстка там же https://docs.google.com/document/d/1kLNaoYtLODYT-SxAhgDRQaiCO3zye8qZ8VDqB6Q0zZY

Нужна качественная работа, сделанна по уму.

Работаю только с авторитетными исполнителями

Аванс 27 т.р. через заказ, в середине 26 т.р. и в конце работы 27 т.р.

OpenCart
3 года назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$1090
75 дней
Сделали большой и сложный проект
Спасибо за сложный проект! Рекомендую к сотруднечеству!