Натянуть и спрограммировать сайт на OcStore (Opencart)

Всем добрый день! У меня перестала работать форма оформления заказа в интернет магазине, выдает такую страницу (см ниже) Кто поможет решить вопрос? Подробности можем обсудить в личке, всем спасибо! [ArgumentCountError] Слишком мало аргументов для функции CTCSBank :: CheckPaySystem (), ...