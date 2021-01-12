Создать и настроить интернет-магазин на WP

Интернет-магазиныЗакрыт22 заявки2016 просмотров
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Нужно на базе WP создать интернет-магазин одежды, подключить сервисы доставки и онлайн-кассу, интегрировать "мой склад".  ТЗ нет, будем делать уникализированную копию "как у конкурентов".

3 года назад
marlfox
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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