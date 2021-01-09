Не работает оформление заказа в интернет магазине

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок1355 просмотров
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Всем добрый день!

У меня перестала работать форма оформления заказа в интернет магазине, выдает такую страницу (см ниже)

Кто поможет решить вопрос? Подробности можем обсудить в личке, всем спасибо! 

[ArgumentCountError] Слишком мало аргументов для функции CTCSBank :: CheckPaySystem (), 0 передано в /var/www/pozhtorgru/data/www/pozhtorg.ru/bitrix/modules/tcsbank.kupivkredit/general/tcsbank.php в строке 131 и ожидается ровно 1 (0)/var/www/pozhtorgru/data/www/pozhtorg.ru/bitrix/modules/tcsbank.kupivkredit/general/tcsbank.php:135# 0: CTCSBank :: CheckPaySystem () /var/www/pozhtorgru/data/www/pozhtorg.ru/bitrix/modules/tcsbank.kupivkredit/general/tcsbank.php:131# 1: CTCSBank :: ShowUserScripts () /var/www/pozhtorgru/data/www/pozhtorg.ru/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:490# 2: ExecuteModuleEventEx (массив) /var/www/pozhtorgru/data/www/pozhtorg.ru/bitrix/modules/main/include.php:291# 3: require_once (строка) /var/www/pozhtorgru/data/www/pozhtorg.ru/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php:14# 4: require_once (строка) /var/www/pozhtorgru/data/www/pozhtorg.ru/bitrix/modules/main/include/prolog.php:10# 5: require_once (строка) /var/www/pozhtorgru/data/www/pozhtorg.ru/bitrix/header.php:1# 6: require (строка) /var/www/pozhtorgru/data/www/pozhtorg.ru/personal/order.php:2

3 года назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
12 дней назад
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