Нужен сайт-каталог

Нам нужен интернет-магазин на базе WP + WooCommerce; Есть дизайн, в фигме. Также, есть бэкенд-прототип, без верстки - просто голый ВП + натянутые и настроенные нужные модули и плагины. Надо: - сверстать и натянуть дизайн; пиксель-перфект не обязательно, но ...