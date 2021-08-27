Вертска + финализация сайта WP + WooCommerce

$500
Интернет-магазиныЗавершен11 заявок1629 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нам нужен интернет-магазин на базе WP + WooCommerce;

Есть дизайн, в фигме.

Также, есть бэкенд-прототип, без верстки - просто голый ВП + натянутые и настроенные нужные модули и плагины.

Надо:

- сверстать и натянуть дизайн; пиксель-перфект не обязательно, но качество верстки нужно высокое.

- проверить работоспособность модулей, подправить если что-то не работает.

- финализировать разработку по ТЗ, помочь с постпродакшеном и запуском на лайв

Проект довольно масштабный и я ожидаю соотвествующего отношения от разработчика - вероятно, понадобится около 40-50 часов работы, рассчитывайте на это.

Только 100% постоплата или безопасная сделка на весь проект, никаких(!) предоплат или частичных оплат. Никак. Никогда. Вы получите все деньги после полной сдачи готового к работе проекта. Сумма оплаты обсуждаема.

Услуги по верстке отдельно без технической части не интересуют.

Текущие наработки, ТЗ и дизайн-макет по запросу.

WooCommerce
3 года назад
Glun
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 часов назад
3 года назад
$1500
55 дней
Несмотря на некоторые сложности, работу выполнил полностью, всегда на свзяи, качество хорошее
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!