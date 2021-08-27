Вертска + финализация сайта WP + WooCommerce

Здравствуйте! необходимо Обновить OpenCart 1.5.6 до новой версии с переносом всех данных интернет-магазина, без их потери естественно. Планируем дальнейшее сотрудничество по установке модулей, мелкой верстке сайта и т.д. Просьба обращаться специалистов, которые имеют опыт в работе с OpenCart.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужен интернет-магазин на базе WP + WooCommerce;
Есть дизайн, в фигме.
Также, есть бэкенд-прототип, без верстки - просто голый ВП + натянутые и настроенные нужные модули и плагины.
Надо:
- сверстать и натянуть дизайн; пиксель-перфект не обязательно, но качество верстки нужно высокое.
- проверить работоспособность модулей, подправить если что-то не работает.
- финализировать разработку по ТЗ, помочь с постпродакшеном и запуском на лайв
Проект довольно масштабный и я ожидаю соотвествующего отношения от разработчика - вероятно, понадобится около 40-50 часов работы, рассчитывайте на это.
Только 100% постоплата или безопасная сделка на весь проект, никаких(!) предоплат или частичных оплат. Никак. Никогда. Вы получите все деньги после полной сдачи готового к работе проекта. Сумма оплаты обсуждаема.
Услуги по верстке отдельно без технической части не интересуют.
Текущие наработки, ТЗ и дизайн-макет по запросу.
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