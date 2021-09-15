Обновить OpenCart 1.5.6 до новой версии

Интернет-магазиныЗавершен10 заявок2552 просмотра
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Здравствуйте! необходимо Обновить OpenCart 1.5.6 до новой версии с переносом всех данных интернет-магазина, без их потери естественно. 

Планируем дальнейшее сотрудничество по установке модулей, мелкой верстке сайта и т.д.

Просьба обращаться специалистов, которые имеют опыт в работе с OpenCart.

OpenCart
3 года назад
caravanna
Анна 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
devagency
Роман 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$545
17 дней
Вот и закончили наш проект по переносу сайта со старой версии оупен-карта на новую, а на самом деле созданию нового сайта. Роман - прекрасный профессионал своего дела. Все поставленные задачи выполнил и даже сделал больше, чем в задании. Терпеливо выслушивал многочисленные пожелания, вносил все правки, давал нужные советы. Результат отличный. Будем и дальше обращаться к Роману.
Спасибо Анне за интересный проект! Было приятно работать :) Быстрая коммуникация и легкое общение. С удовольствием продолжу сотрудничество!