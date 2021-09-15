Обновить OpenCart 1.5.6 до новой версии

Вот и закончили наш проект по переносу сайта со старой версии оупен-карта на новую, а на самом деле созданию нового сайта. Роман - прекрасный профессионал своего дела. Все поставленные задачи выполнил и даже сделал больше, чем в задании. Терпеливо выслушивал многочисленные пожелания, вносил все правки, давал нужные советы. Результат отличный. Будем и дальше обращаться к Роману.