нужен интернет магазин косметики на опенкарт без заполнения товарами. должно быть всплывающее окно с диалогом. примеры сайтов предоставлю. главное после окончания работы показать как заполнить его инфой и товарами.
Добавить тулбар в магазин расширений браузеров: Yandex, Chrome, Opera
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сам тулбар уже сделан. С вас создание акка и заливка в магазин.
Оплата вебмани или киви
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