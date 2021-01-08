Интернет магазин на опенкарт

Всем привет. Ищу программиста, хорошо разбирающегося в Opencart. Если коротко, задача связана с импортом товаров и формированием урлов для них. Сломался функционал, который необходимо посмотреть и починить. Детали напишу. Нацелены на долгосрочное сотрудничество.