Настроить СМС-оповещение на WordPress

Здравствуйте! необходимо Обновить OpenCart 1.5.6 до новой версии с переносом всех данных интернет-магазина, без их потери естественно. Планируем дальнейшее сотрудничество по установке модулей, мелкой верстке сайта и т.д. Просьба обращаться специалистов, которые имеют опыт в работе с OpenCart.