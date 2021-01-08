Настроить СМС-оповещение на WordPress

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок1167 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть интернет-магазин на WordPress. Надо установить услугу СМС-оповещения https://semysms.net/api.php для уведомления покупателя о получении заказа. Присылайте предложения.

WordPress
3 года назад
solomon7
34 годаТуркменистан
6 лет в сервисе
Был
2 года назад