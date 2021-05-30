Требуется разработать логотип, используя предоставленный образец. Важно учесть индивидуальные корректировки и адаптировать дизайн под личные предпочтения. Ожидается оригинальный и уникальный результат.
- Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн бумажных стаканчиков для кофе с учетом существующего логотипа. Уделите внимание стилю и брендингу, чтобы дизайн привлекал клиентов и соответствовал имиджу компании.Дизайн продукции33 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа для одежды и аксессуаров ручной работы. Логотип должен быть выполнен черным шрифтом на белом фоне. Обсуждение деталей будет проводиться индивидуально.Логотипы и Знаки49 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется отредактировать существующий логотип, изменив цвет и шрифт. Готовый логотип должен быть предоставлен в формате .png. Обратите внимание на аккуратность и соответствие оригинальному дизайну.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть локальная мультивендор платформа на WordPress. На платформе взаимодействуют продавцы с покупателями. Нужно настроить смс-оповещение продавцов о заказе в их магазине в пределах данной платформы. Проще говоря, когда покупатель что-то покупает на сайте, продавец должен ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо скопировать страницу с вопросами и ответами с другого сайта и вставить ее в магазин на платформе CS-Cart. Требуется реализация HTML-верстки для корректного отображения контента.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Вы аннулировали вашу заявку на выполнение? Не сможете сделать?Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Требуются услуги копирайтера. Нужно прописать информацию для торговой площадки по типу О нас, правила для покупателей и прочая инфа.Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно скопировать страницу с одного сайта и предоставить ее мне в виде кода для того, чтобы я самостоятельно смог править контент. Страница несложная без эффектов, только инфа и фото.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть образец логотипа. Нужно по нему сделать логотип, внеся небольшие коррективы.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен логотип для сайта. Есть прототип, нужно всего ли лишь подставить пару символов, видоизменить и выдать в разных форматах.Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сервер с сертификатами Openvpn. Нужно перенести этот сертификационный сервер вместе с действующими сертификатами на другой сервер. Сделать нужно так чтобы владельцы клиентских сертификатов не заметили переход на другой сервер.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть интернет-магазин на WordPress. Надо установить услугу СМС-оповещения semysms.net/api.php для уведомления покупателя в момент покупки товара на сайте. Присылайте предложения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен логотип для интернет-магазина.Логотипы и Знаки50 заявокЗакрыт4 года назад
Есть интернет-магазин на WordPress. Надо установить услугу СМС-оповещения https://semysms.net/api.php для уведомления покупателя о получении заказа. Присылайте предложения.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
Произвели перенос сайта на другой хостинг и заменили домен. В процессе потеряли две ссылки. Нужен тот, кто найдет ссылки и поправит их на сайте. Возможно, переадресует.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть готовый скрипт для настройки смс-оповещения в Woocommerce. У скрипта есть приложение для установки на Android. В момент размещения заказа на сайте (WordPress) заказ переходит в список Pending. Оттуда скрипт берет инфу и через приложение ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Можно ли обновить CS-Cart Multivendor, не прибегая к покупке официального обновления?Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Есть магазин на WordPress. Нужно: 1. Установить новую тему 2. Доработать эту тему под наше ТЗ по дизайну 3. Установить WPML для перевода (и сделать перевод темы) ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть установленный сайт на WordPress. Он не изменен пока. Установлена только тема. У меня есть другой сайт, также на WordPress. Мне нужно скинуть базу данных с пользователями и товарами, а также некоторые плагины на новый ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад