solomon7

Сулейман Бовелиев solomon7

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mika_mermaid
Микаэла 
24 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Нужно отредактировать логотип
Одно удовольствие работать с Сулейманом, четко поставленная задача, всегда на связи для уточнения деталей и своевременная оплата. Рекомендую, спасибо за прекрасное сотрудничество!
Отличный и оперативный сервис. Микаэла выполнила работу качественно и намного быстрее заявленных сроков. Рекомендую как исполнителя!
Ответный отзыв
AStolyarov
Алексей 
27 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
СМС-оповещение на WordPress
WordPress
Адекватность и никаких нервов.
Работа выполнена профессионально. То, что другие растягивали на недели и месяцы Алексей выполнил за час. Видно, что человек владеет навыками глубинной работы с Wordpress. Рекомендую!
Ответный отзыв
vadimAlekss
23 года
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нужно скопировать страницу сайта
Сотрудничеством доволен, заказчик быстро отвечает, не пропадает. И как для первого заказа задачка была очень интересная :) Оплата без задержек, рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель. Все делает качественно и в оговоренные сроки. Правки по итогу работ минимальные. Все согласно макетов и ТЗ. Грамотный специалист, знающий свое дело. Это наше первое сотрудничество и будем обращаться еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
shemyakin_er
Максим 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Сделать прототип сертификата
Задание было поставлено ясно и четко, общаться было приятно и просто, Сулейман был на связи, когда нужно было уточнить рабочие моменты, а оплата была произведена без задержек. Однозначно рекомендую, спасибо за работу!
Определенно рекомендуем данного исполнителя. Ответственный, пунктуальный и грамотный дизайнер. Работа выполнена в срок, качественно и без каких-либо проблем. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Anastasia_Dv
Анастасия 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Срисовать логотип
Довольна сотрудничеством.
Отличное сотрудничество. Исполнитель хорошо понимает суть задания. Быстро реагирует на желание клиента и дорабатывает проект. Высокое качество работы, приемлемые цены, оперативность. Рекомендую!
Ответный отзыв